Ruba nell'auto in sosta, ripreso dalle telecamere

E' stato ripreso dalle telecamere di sicurezze di un'abitazione l'uomo che domenica 4 agosto, in via Pietro Selvatico a Padova, ha commesso un furto. L'uomo, giunto in bicicletta, ha aperto la portiera di una macchina e prelevato dall'interno degli oggetti. Lo stesso soggetto è stato più volte visto aggirarsi nella zona, nelle ore serali. atti vandalici notturni ai danni di vetture parcheggiate,e case,portoni, biciclette,sono all'ordine del giorno. «Abbiamo avuto innumerevoli sfregi alle auto e rigature che non sono dispetti ma evidenti tentativi di scasso. Alcuni poi vanno a buon fine, come in questo caso», spiega un residente.