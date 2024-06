Ruba un ciclomotore, arrestato

I Carabinieri della Stazione di Selvazzano Dentro hanno arrestato in flagranza di reato per furto aggravato in concorso un 21enne, già noto alle forze dell’ordine. I fatti si sono verificati nel corso della notte tra il 13 ed il 14 giugno in via Madonna di Villafranca Padovana quando il 21enne, insieme ad un altro complice in corso di identificazione, asportava un ciclomotore di proprietà di un 44enne residente a Campodoro, il quale accortosi subito del furto, si poneva all’inseguimento dei rei, e senza perderli di vista contattava la linea 112. Tempestivo è stato l’intervento di una pattuglia dei Carabinieri che è giunta sul posto, dopo che i due malviventi a bordo del ciclomotore sono andati a collidere con la macchina del loro inseguitore. L’autore del reato, a seguito delle ferite riportate nell’impatto è stato portato al nosocomio di Cittadella ove si trova tutt’ora in osservazione. Per il complice sono scattate le ricerche coordinate dall’autorità giudiziaria patavina.