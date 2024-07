Tenta di rubare una bicicletta elettrica nel parcheggio del megastore: arrestato

Tenta di asportate una bicicletta elettrica, scoperto e arrestato dai carabinieri. I carabinieri della locale stazione di Sarmeola hanno arrestato in flagranza di reato, per tentato furto, violenza, minaccia, resistenza a pubblico ufficiale, possesso ingiustificato di chiavi o grimaldelli e porto abusivo di oggetti atti ad offendere, un 47enne originario di Chioggia, senza fissa dimora, già noto alle forze dell’ordine. Non è la prima volta che nel parcheggio del noto megastore vengono "pizzicati" ladri in azione.

La cronaca

I fatti si sono verificati nel tardo pomeriggio di ieri 16 luglio quando i militari della locale stazione, nel corso di servizio di controllo del territorio hanno sorpreso l’uomo presso il parcheggio esterno del centro commerciale Le Brentelle di Rubano, che con l’ausilio di una tronchese dopo aver tranciato la catena di una bicicletta elettrica ha cercato di asportarla. Una volta scoperto si è dato alla fuga lungo le vie limitrofe. Dopo un breve inseguimento e nonostante la resistenza opposta l’uomo è stato raggiunto e fermato dai carabinieri. A seguito di perquisizione personale è stato trovato in possesso di arnesi da scasso sottoposti a sequestrato. La bicicletta elettrica è stata restituita al legittimo proprietario, mentre per l’uomo sono scattate le manette e dovrà rispondere all’autorità giudiziaria dei fatti contestati.