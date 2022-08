Disturba i clienti del bar e aggredisce i carabinieri: arrestato

Alcol a fiumi

La notte "brava" di un uomo di 42 anni originario della Romania è finita in manette. I fatti sono avvenuti oggi, 31 agosto, poco dopo mezzanotte, negli spazi esterni di un bar di piazza King a Rubano. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri della Radiomobile di Padova l'indagato, in evidente stato di alterazione psicofisica dopo aver bevuto numerosi cocktail, ha cominciato a disturbare gli avventori dell'esercizio commerciale.

Allarme al 112

Qualcuno, rendendosi conto che la situazione era ormai fuori controllo, ha pensato bene di chiamare il 112. Sul posto sono arrivati i militari dell'Arma. Quando l'esagitato, ubriaco fradicio, ha visto il personale in divisa, invece di tranquillizzarsi, è diventato ancora più violento e ha cercato di scagliarsi anche contro i carabinieri pur di non essere identificato.

Arresto

Le forze dell'ordine, non senza fatica, sono riuscite a bloccarlo e a renderlo inoffensivo. Il quarantaduenne romeno è stato accompagnato in caserma e al termine delle formalità di rito è stato arrestato per violenza e resistenza a pubblico ufficiale.