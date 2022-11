Finisce nelle gelide acque del Brentella, salvata da alcuni passanti

Paura oggi alle 11,30 in via Tre Ponti a Rubano per una donna finita nel canale secondario del Brentella. Le sue urla d'aiuto sono state recepite da alcuni passanti che di fatto l'hanno tolta da un grosso guaio.

I fatti

A dare l'allarme sono stati alcuni cittadini che vedendola in difficoltà hanno chiesto l'intervento dei soccorritori e contestualmente l'hanno aiutata ad uscire dall'acqua. Sul luogo della segnalazione sono intervenuti i carabinieri della stazione di Sarmeola. La vittima della caduta è stata trovata priva di documenti. Non è ancora chiaro se si sia trattato di un gesto volontario o di una caduta accidentale. Sta di fatto che, con l'ausilio del personale medico del Suem 118, l'interessata è stata trasportata all'ospedale per accertamenti. Da un primo riscontro è apparsa in condizioni di salute incoraggianti. Presentava solo un principio di ipotermia per essere rimasta dentro l'acqua fredda per più minuti.