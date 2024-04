Dichiara false generalità ai carabinieri: denunciato un sessantunenne automobilista

Al 112 è arrivata una telefonata che ha riferito di un'auto sospetta aggirarsi per il centro di Rubano. Nel corso di un successivo controllo stradale un uomo di 61 anni di Udine si è cacciato in un mare di guai. L'episodio è avvenuto ieri 11 aprile in via Cavour. I carabinieri della Compagnia di Padova hanno denunciato il friulano, tra l'altro volto noto alle forze dell'ordine, per false attestazioni a pubblico ufficiale sull'identità personale e porto abusivo di armi e oggetti atti ad offendere.

La cronaca

I fatti si sono verificati nel primo pomeriggio in via Cavour a Rubano, dove è stata segnalata alla linea 112 la presenza di un soggetto sospetto a bordo di un’auto di grossa cilindrata. L’equipaggio prontamente giunto sul posto ha proceduto al controllo del mezzo e del suo conducente, che sottoposto a perquisizione è stato trovato in possesso di un coltello a serramanico di cui non è in grado di giustificare il possesso. Quanto rinvenuto è stato sequestrato. L’uomo, essendo sprovvisto di documenti ha dichiarato false generalità ai militari e successivamente è stato accompagnato in caserma per risalire alla sua identità. Il sessantunenne è stato denunciato in stato di libertà e dovrà rispondere all'autorità giudiziaria di quanto commesso.