A passeggio con il coltello e l'hashish: due amici nei guai

Due giovani albanesi sono finiti nei guai giovedì sera 2 maggio in via della Provvidenza a Sarmeola di Rubano. I carabinieri della locale stazione hanno denunciato in stato di libertà un cittadino dell'Est di 24 anni residente a Napoli. Dovrà rispondere all'autorità giudiziaria per porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere. E' stato segnalato alla Prefettura un suo connazionale e coetaneo domiciliato a Padova quale assuntore abituale di sostanze stupefacenti. Si tratta di due persone già note alle forze di polizia.

La cronaca

Nell’ambito di un servizio perlustrativo, svolto nella serata di ieri in via Della Provvidenza, i carabinieri hanno notato e fermato i due ragazzi in atteggiamento sospetto. I militari, visto il comportamento, ed intuito che potessero detenere materiale illegale, hanno proceduto a perquisizione personale trovando occultato nelle tasche del denunciato un coltello lungo 10 centimetri mentre nel borsello del segnalato un modico quantitativo di hashish. Il denunciato dovrà rispondere all’autorità giudiziaria

dei fatti contestati mentre il segnalato incorrerà in sanzioni che saranno erogate dal prefetto di Padova.