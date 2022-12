Gli rubano per due volte il volante della Bmw davanti casa

E' la seconda volta in poche settimane che subisce lo stesso tipi di furto. Ha nuovamente trovato la sua auto senza il volante e si è ancora ritrovato nelle condizioni di far denuncia contro ignoti presso gli uffici della Polizia Locale di Albignasego.

Furto

«Ho subito ancora una volta - ci spiega lo sfortunato proprietario dell'auto - il furto del volante della mia BMW X2 parcheggiata davanti casa in via Visentin, zona Mandriola ad Albignasego. In entrambi i casi, i Carabinieri mi hanno informato di non essere stato l'unico in zona a subire tale "scempio" dell'auto: altre vetture sono state saccheggiate in via Don Bosco a poche centinaia di metri dal casa mia. Purtroppo siamo arrivati al punto di non poter vivere liberamente la nostra vita, succubi della delinquenza dilagante, e mi trovo costretto quindi a vendere la mia attuale vettura per comprarne una "meno appetibile" a questa tipologia di loschi figuri. Tutto questo è insopportabile e mi auguro che il comune di Albignasego possa prendere a breve dei provvedimenti, magari ad esempio installando altre telecamere sul territorio, per poter così agevolare le Forze dell'Ordine nell'espletare il loro lavoro, piuttosto che intensificare i controlli da parte della polizia locale».