Ruba vestiti nel negozio: ventiduenne sorpresa e denunciata

E' stata sorpresa a rubare in un negozio di articoli d'abbigliamento a Rubano. Nei guai è finita una donna di 22 anni residente a Cadoneghe.

I fatti

Oggi 8 novembre attorno alle 10 alla centrale operativa del 112 è giunta la telefonata di uno dei responsabili del negozio che ha riferito come una donna avesse tentato di dileguarsi con la refurtiva. Immediato l'intervento di una pattuglia dei carabinieri della stazione di Mestrino. L'indagata è stata identificata poi è stata perquisita la borsa che teneva addosso. Ebbene, sono spuntati capi d'abbigliamento per un bottino di 200 euro. La ventiduenne, già nota alle forze dell'ordine, è stata accompagnata in caserma e al termine delle formalità di rito è stata denunciata per furto. Terminati gli atti la refurtiva è stata restituita ai legittimi proprietari.