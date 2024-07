Ruba dalla borsa di una donna in palestra: "arrestato" dalla stessa vittima

Sorpreso a rubare all’interno del locale spogliatoio di una palestra. Arrestato dai carabinieri. I militari della stazione di Limena hanno messo le manette ai polsi di un 53enne italiano di Padova per furto. I fatti si son verificati nella tarda serata del 2 luglio. L’uomo, intrufolatosi all’interno dello spogliatoio dedicato alle donne della palestra “Borromeo Eagles” di Rubano, nell’uscire è stato incrociato da due sportive. Insospettite per la sua presenza, le due hanno immediatamente verificato la consistenza dei loro effetti personali e, riscontrando la sparizione di 340 euro dalla borsa di una, hanno rincorso e fermato l’uomo mentre il custode della palestra chiedeva l’intervento del 112.

L'arresto

Sul luogo dell'emergenza si è immediatamente portata una pattuglia della stazione carabinieri di Limena che, accertate le responsabilità del 53enne, ha fatto scattare ai suoi polsi le manette. La refurtiva al termine degli atti è stata restituita alla legittima proprietaria. Non è dato sapere se l'indagato abbia agito casualmente in quella palestra, o abbia effettuato in precedenza un sopralluogo per studiare nei dettagli il piano. Sta di fatto che un colpo sembrava andato a buon fine è stato "rovinato" dall'occhio attenta della stessa vittima del reato.