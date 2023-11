Rogo sul tetto del condominio: danni ingenti, ma nessun ferito

Un incendio è scoppiato oggi primo novembre in via dei Mille a Rubano. Ad essere interessato dalle fiamme è stato il tetto di un condominio. Tanto allarme tra i residenti, ma fortuna ha voluto che nessuno rimanesse ferito o che comunque necessitasse delle cure del pronto soccorso. L'allarme è scattato attorno alle 15. A dare l'allarme ai numeri d'emergenza sono stati alcuni passanti che hanno notato del fumo uscire dalla zona del tetto. Fin da subito si è esclusa la matrice dolosa. L'area è stata transennata per consentire agli operatori di lavorare in tutta sicurezza.

I soccorsi

I pompieri arrivati da Padova, Abano Terme, Cittadella e con i volontari di Borgoricco con 7 automezzi, tra cui l’autoscala e oltre 20 operatori, hanno circoscritto le fiamme, evitando un rogo generalizzato. A coordinare le operazioni di soccorso nel pomeriggio il funzionario di guardia, presente anche il comandante Giuseppe Lomoro. Danni alle abitazioni del sottotetto. Ancora in corso le ultime operazioni di bonifica e messa in sicurezza dell’edificio. Le cause del rogo sono al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco. La situazione è tornata alla normalità solo nella tarda serata. I danni sono ingenti.