A fuoco il ricovero attrezzi di una villa, danni ingenti

Momenti di apprensione oggi 11 gennaio a Rubano per un incendio che ha interessato un deposito attrezzi che ha coinvolto anche il tetto in legno di un'abitazione singola. Il bilancio, che poteva essere sicuramente più grave è di solo danni alle cose, ma nessun ferito. Il bilancio totale sarà possibile effettuarlo soltanto domani quando i vigili del fuoco avranno terminato la bonifica della struttura.

I soccorsi

I vigili del fuoco sono arrivati in via Roma a Rubano con le squadre della centrale di Padova e di Abano Terme, con il supporto di due autobotti e di una piattaforma tridimensionale. L'intervento sarà completato soltanto nel tardo pomeriggio odierno. Al vaglio degli operatori le cause che hanno contribuito a far sprigionare l'incendio. Si ipotizza un corto circuito, al momento è esclusa l'ipotesi dolosa. A scopo precauzionale la zona oggetto dell'emergenza è stata transennata per consentire agli operatori di lavorare in tutta sicurezza.