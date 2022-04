Le rubano il monopattino che usa per necessità, il bel gesto dell'influencer Alice Basso

Stefania usa il monopattino per necessità. A causa di una malattia che le è stata diagnosticata non riesce a percorrere lunghi tratti, per questo ricorre a questo mezzo. Per spostarsi, per vivere, per andare a lavorare. Così facendo non deve ricorrere alla carrozzina, è più libera. Peccato che, mercoledì scorso, quando erano circa le 14 il monopattino le sia stato portato via. Stefania ha immediatamente denunciato il furto alla Polizia Locale e ha poi postato su Fb un pensiero che faceva emergere il suo sconforto di fronte all'accaduto.

Fino a qui è una triste vicenda, come ne accadono. Un furto che non cambia la vita di chi si impossessa di un oggetto mentre le conseguenze che queste hanno su chi invece ne viene privato sono di altro tenore. Ed è un po' il senso di quello che scrive Stefania nel suo post che viene letto da Alice Basso. Le due si conoscono, non così bene in realtà, ma l'influencer, ha più di 700mila followers, capisce subito che può fare qualcosa per aiutarla. Così carica in auto il suo monopattino che in realtà non usa molto e va da Stefania a portarglielo. La giovane a Il Gazzettino ha raccontato che è rimasta molto colpita da questo bel gesto e che l'ha molto emozionata.

Intanto la Polizia Locale di Vigonza ha non solo recuperato il monopattino di Stefania ma anche individuato e fermato chi lo aveva rubato. Durante il fermo l'uomo, un quarantunenne di origine marocchina, ha cercato di liberarsi dalla presa degli agenti causandone il leggero ferimento di uno. L'uomo è stato poi arrestato.