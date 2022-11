Scoperto dopo il furto perde la testa: arrestato per rapina

Arresto movimentato ieri mattina 23 novembre al centro commerciale Le Brentelle di Sarmeola di Rubano. In manette è finito un quarantenne moldavo residente a Selvazzano. In evidente stato di alterazione psicofisica, era convinto di passare inosservato tra la clientela del centro commerciale, ma l'occhio attento dei vigilantes l'ha incastrato.

I fatti

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri della Radiomobile di Padova l'indagato è entrato dentro il supermercato posto all'interno del megastore. Girando tra gli scaffali ha occultato alcuni prodotti in una borsa, poi si è avvicinato all'uscita con l'obiettivo di dileguarsi senza pagare. E' stato bloccato dal personale di vigilanza. Ne è nata una colluttazione, poi il quarantenne è stato reso inoffensivo. Immediato l'arrivo dei militari dell'Arma. Accompagnato in caserma per essere identificato, ha fornito dati anagrafici falsi. Al termine delle formalità di rito il cittadino moldavo è stato arrestato per rapina, resistenza a pubblico ufficiale e false attestazioni sulla propria identità.