Fallisce il furto su auto, cinquantunenne rimedia un arresto per rapina

Ha cercato di mettere a segno un furto su auto in un parcheggio di una palestra di via Po a Rubano, ma è stato sorpreso dal legittimo proprietario del veicolo.

I fatti

E' successo mercoledì sera 5 ottobre. Nei guai è finito un uomo di 51 anni, padovano, già noto alle forze dell'ordine. Mentre il ladro stava armeggiando all'interno dell'abitacolo alla ricerca di oggetti di valore da trafugare, è arrivato il proprietario. Ne è nata una colluttazione nella quale il malvivente ha tentato di colpirlo pur di guadagnarsi la via di fuga. Non si aspettava, tuttavia, una resistenza così importante da parte della vittima del furto che è riuscito ad immobilizzarlo e ha chiamare aiuto. Nel parcheggio della palestra sono arrivati i carabinieri della stazione di Limena che, dopo aver ricostruito l'accaduto, hanno preso in consegna il cinquantunenne e l'hanno accompagnato in caserma. Quest'ultimo, al termine delle formalità di rito, è stato arrestato per rapina impropria. Il proprietario del veicolo oggetto delle attenzioni dell'arrestato, non ha necessitato delle cure del pronto soccorso.