Paura a Sarmeola: presa a sputi in faccia e rapinata di 1.500 euro

Rapina venerdì 6 ottobre allo sportello bancomat dell'Unicredit di via Cornaro Lucrezia a Sarmeola di Rubano. Attorno alle 15 una donna si è vista strappare di mano da uno sconosciuto 1.500 euro che qualche istante prima aveva prelevato dal suo conto corrente. Un'azione fulminea, ma di una violenza assurda. Il bandito per costringere la donna ad arrendersi non ha esitato a sputarle addosso ripetutamente. Alla fine la vittima spaventata per quello che le stava capitando ha mollato la presa sul contante e il malvivente le ha strappato di mano il bottino prima di fuggire via facendo perdere le proprie tracce.

Indagini

Subito dopo il colpo la donna ha chiesto l'intervento dei carabinieri. Sul luogo dell'emergenza è arrivata una pattuglia della locale stazione Rubano che dopo essersi sincerata che la correntista non fosse rimasta ferita, ha raccolto le prime informazioni utili sulla persona da ricercare. Come riportato da Il Gazzettino di Padova il ladro si è dileguato a piedi per qualche centinaio di metri prima di uscire dalla visuale della vittima. Non è dato sapere se abbia proseguito la sua fuga a bordo di un'auto con un complice, oppure abbia organizzato tutto da solo. Ai carabinieri in sede di denuncia la donna avrebbe riferito che il bandito si sarebbe espresso in un italiano stentato. Si tratterebbe quasi sicuramente di uno straniero. La caccia al malvivente è stata estesa in tutta l'area di Rubano e dei comuni contermini, ma al momento chi ha agito è riuscito a farla franca. Episodi analoghi, ma con due banditi in azione, sono capitati nei mesi scorsi all'Unicredit di Vigonza, ma gli investigatori dell'Arma sono scettici nel pensare che dietro il colpo di Sarmeola vi sia la medesima mano.