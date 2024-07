Notte di follia alla sala slot: litiga con gli avventori e aggredisce i carabinieri

Con tutta probabilità ha perso tanti soldi alle slot. Sta di fatto che ha perso letteralmente la testa e alla fine si è cacciato in un mare di guai. Ha creato scompiglio all’interno di un locale, e poi non contento si è scagliato contro i carabinieri, denunciato un ragazzo di 25 anni. I militari dell'Arma della stazione di Sarmeola di Rubano hanno denunciato in stato di libertà per violenza, minaccia, resistenza a pubblico ufficiale un residente di Selvazzano già noto alle forze dell’ordine.

Cosa è successo

I fatti si sono verificati nel corso della notte tra venerdì e sabato 20 luglio presso una sala slot di Rubano dove era stato segnalato un giovane in stato di alterazione psicofisica che molestava gli avventori. L’equipaggio tempestivamente raggiunto l’esercizio, ha individuato il giovane segnalato. Quest'ultimo alla vista dei militari si è presentato particolarmente nervoso e al fine di sottrarsi al controllo ha opposto resistenza. Il venticinquenne riportato alla calma e sottoposto a perquisizione personale è stato trovato in possesso di un grammo di cocaina e uno di hashish. Quanto rinvenuto è stato sequestrato, mentre per il giovane è scattata la denuncia in stato di libertà e dovrà rispondere all’autorità giudiziaria dei fatti contestati. Inoltre è stato segnalato al prefetto di Padova in qualità di assuntore di sostanze stupefacenti.