Sabato 28 lavori in Corso Argentina: possibili disagi per la circolazione

Per consentire ai tecnici di AcegasApsAmga di ripristinare l’anello idrico esistente sulla tangenziale Sud di Padova si comunica che sabato 28 maggio dalle ore 8:00 alle ore 18:00 la rampa di immissione in corso Argentina da viale della Navigazione interna (svincolo n.15) sarà temporaneamente chiusa al traffico veicolare e la stessa tangenziale subirà un restringimento sulla carreggiata in direzione Sud.

Lavori

Sarà apposta attorno all’area l’apposita segnaletica per avvisare della deviazione e per garantire la sicurezza degli automobilisti. Tale intervento risulta strategico in quanto la linea idraulica, che si era danneggiata nei giorni scorsi, rappresenta una delle opere strategiche della linea di rafforzamento dell’acquedotto di Padova I lavori saranno completati entro la stessa giornata e le lavorazioni non comporteranno la sospensione del servizio idrico.