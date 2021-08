Sabato 7 agosto, primo Vax Day dell'Alta Padovana

«E’ una giornata aperta alla popolazione over 12 di Carmignano che non ha ancora effettuato il vaccino», spiega l’Assessore alle politiche sanitarie, Elisa Paiusco

La giornata si svolgerà nella scuola primaria de Amicis in piazza Marconi, con orario dalle 8.30- 13.30. Se il turno della mattina viene riempito, le vaccinazioni saranno effettuate anche nel pomeriggio, dalle 15.30 alle 18.30. «

Vaccini

L’obiettivo è quello di raggiungere la massima immunità e garantirci una maggiore sicurezza sanitaria - spiega il Vice Sindaco Reggente Eric Pasqualon – Abbiamo voluto dare un messaggio forte, nell’ambito di un articolato percorso di attenzione costante alla salvaguardia della salute dei nostri cittadini. I dati trasmessi dalla ULSS e relativi al 15 luglio scorso ci dicono che a Carmignano di Brenta la percentuale di vaccinati con almeno una dose è il 65,9% aggiungendo i prenotati si raggiunge il 72%. Sono dunque solo il 28% le persone che non hanno provveduto al vaccino o alla prenotazione. Basta un piccolo sforzo per mettere in sicurezza la nostra popolazione arrivando all’immunità di gregge. Ecco dunque la decisione di rendere comodo e pratico l’accesso alla vaccinazione, che sarà effettuata a KM0, nel centro del capoluogo. Nell’iniziativa sono stati coinvolti i medici di medicina generale e personale infermieristico, che hanno offerto la loro disponibilità e che ringrazio. Desidero ringraziare anche la Croce Rossa per il supporto e la Protezione Civile locale, sempre al fianco del Comune in queste occasioni e già attiva in altri punti vaccinali del territorio».

Carmignano di Brenta

«E’ una giornata aperta alla popolazione over 12 di Carmignano che non ha ancora effettuato il vaccino – precisa l’Assessore alle politiche sanitarie Elisa Paiusco – ma anche a tutti coloro che vogliono aderire, purché residenti nel territorio del nostro Distretto e dell’Ulss 6 Euganea». Nel punto vaccinazioni sarà utilizzato il vaccino Pfizer e il richiamo sarà fissato dopo 21 giorni, dunque sabato 28 agosto. «Un’iniziativa che nasce da una richiesta del Vice Sindaco reggente e dalla forte collaborazione con l’ULSS 6 Euganea, in particolare il Direttore Generale Paolo Fortuna e la dott.ssa Lorella Miconi, Dirigente del Distretto Alta Padovana Ulss 6 che abbiamo incontrato nelle scorse settimane a Carmignano di Brenta – commenta il Senatore Antonio De Poli – Un momento di confronto e condivisione che ci ha permesso di costruire insieme un percorso di potenziamento e miglioramento dei servizi sociosanitari del territorio». Per poter organizzare al meglio la giornata, è richiesta la prenotazione del proprio turno entro giovedì 5 luglio nella farmacia comunale di Carmignano di Brenta, in via degli Alpini 23, (incrocio con rotatoria via Martiri) oppure chiamando il numero 800.991981 nei seguenti orari: 8.30-12.30 e 15.30 19.30. Sarà sufficiente fornire nome cognome, codice fiscale e recapito telefonico e si potrà scegliere tra le fasce orari disponibili.