Sabati Ecologici e del Riuso: si riparte dopo l'estate con l'appuntamento di fine settembre

I “Sabati Ecologici e del Riuso” torneranno all’Arcella il 26 settembre. Non si svolgerà la data calendarizzata per il 29 agosto, che lascerà spazio in quei giorni ai campionati di atletica leggera al Colbachini. L’iniziativa mensile di sostenibilità promossa da Comune e AcegasApsAmga, in collaborazione con l’Associazione Rete Riuso Padova darà appuntamento ai cittadini dopo l’estate, ripartendo regolarmente sabato 26 settembre, dalle ore 9 alle ore 13 in piazzale Azzurri d’Italia. L’accesso contingentato sarà consentito nel rispetto delle misure adottate in materia di contenimento e gestione dell’emergenza Covid-19.

Rifiuti ingombranti

L’iniziativa dei Sabati Ecologici prevede l’allestimento, presso il piazzale situato nel cuore dell’Arcella, di un centro di raccolta mobile, presso cui conferire quelle particolari tipologie di rifiuti che non possono essere gettate nei normali contenitori della differenziata, come ad esempio piccoli e grandi elettrodomestici, Raee, materassi, divani, pile e batterie, etc. Ad accogliere i cittadini, gli operatori di AcegasApsAmga, pronti a verificare gli ingressi e a fornire tutte le informazioni utili per il conferimento in sicurezza.

Buttare oggetti

Nel piazzale, i cittadini troveranno anche il desk di “Rete Riuso Padova”, l’associazione a cui donare i propri oggetti in alternativa al conferimento ad AcegasApsAmga. Gli oggetti, anziché essere trattati come rifiuti, potranno essere portati a nuova vita: quanto raccolto contribuirà a sostenere programmi di inserimento lavorativo e di solidarietà. La promozione del riuso mira a sensibilizzare verso una cultura del consumo responsabile e del risparmio sia economico che di risorse. Gli operatori di Rete Riuso raccoglieranno solo alcune tipologie di oggetti, fra cui: mobili, soprammobili, casalinghi, biciclette, dischi vinile, dvd, libri.

Centri raccolta

Al di là dell’iniziativa Sabati Ecologici, i cittadini possono conferire i rifiuti ingombranti, elettronici, insoliti e pericolosi presso i quattro Centri di Raccolta cittadini gestiti da AcegasApsAmga, oppure prenotando al numero verde 800 955 988 il servizio gratuito per il ritiro a domicilio dei rifiuti ingombranti.

Orari

Centro di Raccolta Guizza: via Pontedera – aperto da martedì a venerdì dalle 12.00 alle 16.00; sabato dalle 8:30 alle 12:30 e dalle 14:30 alle 18.30; domenica dalle 8.30 alle 15.00

Centro di Raccolta Euganea: via Montà, 29 – aperto da martedì a venerdì dalle 12.00 alle 16.00; sabato dalle 8:30 alle 12:30 e dalle 14:30 alle 18.30; domenica dalle 8.30 alle 15.00

Centro di Raccolta Stanga: via Corrado, 1 – aperto da martedì a venerdì dalle 12.00 alle 16.00; sabato dalle 8:30 alle 12:30 e dalle 14:30 alle 18.30; domenica dalle 8.30 alle 15.00

Centro di Raccolta ZIP: corso Stati Uniti, 5 – aperto da martedì a venerdì dalle 11.00 alle 16.00; sabato dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18.30; domenica dalle 8.30 alle 16.00