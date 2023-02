Investito mortalmente lungo il ciglio della strada da un camion in transito

Tragedia oggi 6 febbraio alle 6 del mattino lungo la Sr 47 a Selvazzano, non distante dal confine con Abano. Un uomo di 78 anni di Selvazzano, che stava camminando lungo il ciglio della strada è stato investito mortalmente da un camion che stava procedendo in direzione Abano. Sul luogo dello schianto si sono subito portati i sanitari del Suem 118, ma i soccorritori non hanno potuto far altro che constatare l'avvenuto decesso del pedone.

Possibili cause

Le forze dell'ordine stanno cercando di ricostruire l'accaduto. All'ora dell'investimento era ancora buio. Potrebbe essere stata l'oscurità a tradire il conducente del mezzo pesante. Ma tra le ipotesi non si esclude neppure il gesto di autolesionismo. La viabilità lungo la direttrice che da Selvazzano porta a Saccolongo ha subito rallentamenti importanti. Tempo necessario agli operatori di terminare l'attività. Poi è giunto il nullaosta del pubblico ministero di turno per la rimozione della salma che è stata trasportata all'istituto di medicina legale a disposizione dell'autorità giudiziaria.

Come chiedere aiuto

A chi vive momenti di particolare fragilità indichiamo i seguenti numeri telefonici a cui affidarsi.

- Telefono Amico: 199.284.284

- Telefono Azzurro: 1.96.96

- Servizio regionale per la salute degli imprenditori (Progetto InOltre): 800.334.343

- De Leo Fund: 800.168.678