Si sente male al volante del furgone ed esce di strada: morto

Tragedia della strada oggi alle 20,30 in via Scapacchio Est a Saccolongo. Un furgone è finito fuori strada. A perdere la vita è stato un uomo di 47 anni.

I fatti

Secondo quanto ricostruito dai Vigili del fuoco accorsi sul luogo della fuoriuscita autonoma, il conducente del mezzo per un probabile malore ha perso il controllo finendo nella scarpata che scorre lungo la carreggiata. La persona che era seduta nel posto del passeggero è rimasta miracolosamente illesa. L'allarme ai numeri d'emergenza è stato immediato. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i sanitari del Suem 118. Nonostante i soccorritori abbiano rianimato l'autista per interminabili minuti, alla fine si sono dovuti arrendere constatandone l'avvenuto decesso. In via Scapacchiò sono arrivate anche le forze dell'ordine che hanno provato a ricostruire la dinamica dei fatti. E' stata fin da subito esclusa la complicità di altri mezzi in transito. Chi era alla guida avrebbe fatto tutto in autonomia. I pompieri intervenuti da Abano Terme hanno lavorato fino a tarda notte per mettere in sicurezza l'area e riportare il furgone sulla strada. Il mezzo è stato poi portato via da un carroattrezzi. Della vicenda è stato messo al corrente il pubblico ministero di turno che ha dato il nullaosta per la rimozione della salma.