A terra privo di vita lungo il ciglio della strada: è giallo

Tragedia oggi, 13 aprile a Saccolongo. Attorno alle 8,30 è stato rinvenuto il corpo senza vita di un uomo dall'apparente età di 30 anni. E' stato trovato riverso a terra non distante da uno scooter. Indagini in corso da parte dei carabinieri al momento non si esclude alcuna ipotesi. L'area è stata transennata per consentire agli operatori di effettuare le indagini del caso. Poi, non appena è giunto il nullaosta della magistratura, la salma è stata trasportata all'istituto di Medicina legale di Padova per le verifiche opportune e ricostruire cosa possa essere accaduto.

Il rinvenimento

Dai primi riscontri la vittima si trovava a terra privo di vita già da qualche ora. L'episodio è avvenuto in via Boccolara. Tra le ipotesi al vaglio di carabinieri e polizia locale non si esclude un incidente stradale, ma anche un improvviso malore che ha stroncato il motociclista mentre stava procedendo in sella al suo scooter. La viabilità durante i rilievi è stata dirottata verso arterie secondarie per consentire a carabinieri e sanitari di lavorare in tutta sicurezza. Resta il giallo di un uomo che è morto senza l'apparente presenza di testimoni dell'accaduto.