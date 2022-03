La parrocchia non può più pagargli lo stipendio: sacrestano licenziato

Prestava onorato servizio da 22 anni. Eppure è stato liquidato da un giorno all'altro: fa scalpore il caso di Paolo Bellotti, 38enne sacrestano della parrocchia di San Giovanni Battista di Ospedaletto Euganeo, di Santa Croce e del Tresto, licenziato da don Luca Fanton, il quale gli avrebbe spiegato che la parrocchia versa in difficoltà economiche e che quindi non può più garantirgli uno stipendio.

Licenziato

A darne notizia è "Il Mattino di Padova", che riporta le parole del sacrestano, il quale spiega che ha ricevuto la notizia martedì primo marzo e che il giovedì successivo era già senza lavoro: in suo aiuto è accorso il Comune di Ospedaletto Euganeo, che gli ha subito trovato una nuova occupazione come bidello. Spiega in merito il sindaco Giacomo Scapin: «Siamo dispiaciuti per il licenziamento di Paolo, soprattutto perché si tratta di mere motivazioni economiche che potrebbero essere state risolte con un dialogo e con il confronto».