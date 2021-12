Alla sala slot con il Green pass di un'altra persona: 49enne denunciato e sanzionato

Pur di giocare alle slot machine ha usato il Green pass di un’altra persona. La polizia lo ha scoperto e denunciato.

Il fatto

Nel pomeriggio di mercoledì 29 dicembre i poliziotti hanno effettuato un controllo in una sala slot di via Piovese. Alle macchine da gioco c’era un 49enne tunisino intento a giocare e quando gli agenti hanno chiesto i documenti si è scoperto che non solo non aveva documenti d’identità ma aveva il Green pass di un’altra persona. È stato denunciato in quanto irregolare e per il reato di sostituzione di persona, oltre a ricevere la sanzione per la mancanza della certificazione verde.