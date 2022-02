Sala slot chiusa 5 giorni, troppe le violazioni: avviate le pratiche per la sospensione della licenza

Sono diverse le irregolarità riscontrate in una sala slot a Ponte San Nicolò dalla squadra amministrativa della divisione Pas della polizia. L’attività dovrà restare chiusa cinque giorni.

Il fatto

Nella serata di mercoledì 9 febbraio i poliziotti hanno effettuato un controllo in una sala slot di Ponte San Nicolò. Quando sono arrivati, oltre al titolare, un 52enne cinese, c’erano quattro giocatori di cui due stranieri e due italiani pregiudicati. L’attività era completamente oscurata da tende e la porta era chiusa a chiave, tanto che gli agenti hanno dovuto suonare un campanello: ed ecco le prime violazioni che sono costate una denuncia al titolare. Quest’ultimo, tra l’altro, girava senza mascherina perciò è scattata la sanzione e la chiusura dell’attività per 5 giorni. Il fatto che ci fosse il pos per pagare e la mancanza dei rilevatori di alcol a disposizione dei clienti hanno comportato da un lato l’avvio delle pratiche per la sospensione della licenza, dall’altro una multa di altri 400 euro.