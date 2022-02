Aperta per la prima volta la Sala storica del Comando Forze Operative Nord

Per la prima volta è stata aperta al pubblico la Sala Storica del Comando Forze Operative Nord, inaugurata recentemente, che raccoglie in esposizione cimeli, uniformi storiche e una raccolta documentale cartografica, con fotografie e testimonianze originali della Seconda Guerra Mondiale, inserite in un percorso immaginario che guida il visitatore attraverso i vari processi di trasformazione dei Comandi che hanno dato vita all’attuale Comando Forze Operative Nord.

La cerimonia

L'occasione è stata la cerimonia dell’alzabandiera presso la caserma “Oreste Salomone”, sede del Comando, svoltasi martedì 15 febbraio. C'erano le principali autorità militari e civili della città di Padova, dei rappresentanti dei corpi armati e non dello Stato, delle associazioni combattentistiche e d’Arma e di una rappresentanza del personale militare e civile del Comando Forze Operative Nord dell’Esercito. All’evento, che si ripete periodicamente il terzo martedì di ogni mese, hanno partecipato il prefetto Raffaele Grassi, il sindaco Sergio Giordani e il presidente della Provincia Fabio Bui. Nel corso della cerimonia è stata ricordata la figura del tenente Giulio Ruzzi, di origini molisane, medaglia d’oro al valor militare, rimasto vittima in Somalia, il 6 febbraio 1994, durante uno scontro a fuoco mentre era impegnato nell’operazione internazionale denominata “Ibis”. Il comandante delle Forze Operative Nord, generale di corpo d’armata Roberto Perretti, nel formulare il proprio ringraziamento alle autorità e agli ospiti per essere presenti alla cerimonia, ha sottolineato nel suo intervento come «ogni mese ricordiamo le gesta di un soldato insignito della medaglia d’oro per avere onorato il nostro tricolore, contribuendo con il bene più prezioso a farne il simbolo della nostra identità, della nostra storia e degli alti valori di coesione, libertà e democrazia che rappresenta. Ricordare è un dovere. La storia e la memoria comune possono fornire un grande aiuto per guardare al futuro con la consapevolezza degli errori passati».