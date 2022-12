Schianto tra due auto, il bilancio è di due feriti. Traffico rallentato

Incidente stradale ieri sera 30 dicembre alle 18,20. Il bilancio è di due auto coinvolte di cui una finita nel fossato che scorre lungo la strada.

La dinamica

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri lo schianto è avvenuto in via Roma a Saletto. Due le persone rimaste ferite. I Vigili del fuoco giunti dal distaccamento di Este, hanno estratto uno dei due automobilisti rimasto incastrato nell'abitacolo, che è stato poi preso in cura dal personale medico del Suem 118. Entrambi i coinvolti, dopo essere stati stabilizzati sono stati trasportati in ospedale. Le loro condizioni non destano preoccupazione. Come da prassi sono stati sottoposti ad accertamenti clinici per valutarne lo stato psicofisico al momento dell'impatto. La viabilità ha subito rallentamenti per circa un'ora e mezzo. Tempo necessario agli operatori di terminare gli accertamenti e recuperare l'auto finita fuori dalla sede stradale.