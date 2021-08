Salta anche quest'anno il Palio di Montagnana

Il Palio di Montagnana anche quest’anno non si farà a causa delle restrizioni realtive alla pandemia da Covid. Gli organizzatori, fino a poco tempo fa sostenevano l’intenzione di farlo, ma ora ne hanno annunciato l’annullamento.

Cavalli

Esultano i Cento per Cento Animalisti che non sono affatto convinti che il motivo sia proprio quello: «Ottima decisione, soprattutto per i Cavalli.Il Palio di Montagnana, contro il quale lottiamo da anni. Tuttavia è proprio questo genere di eventi, anacronistici e assurdi, che va eliminato».