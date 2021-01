Rimane incastrato nel cunicolo di uno scolo d'acqua: cane salvato dai vigili del fuoco

Ha fatto correre un grosso spavento alla sua proprietaria: i vigili del fuoco hanno salvato Parsifal, cane di razza cocker.

Salvataggio

L'intervento nella tarda mattinata di domenica 3 gennaio in zona Sacra Famiglia: i pompieri, accorsi con i soccorritori acquatici e il personale speleo alpino fluviale, sono riusciti a liberare Parsifal, il quale era rimasto rimasto incastrato nel cunicolo di un scolo d’acqua. Per la gioia della proprietaria, sollevata per lo scampato pericolo