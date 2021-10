Cade con la cavalla in un canale di scolo: ragazza ferita, problema a una zampa per l'animale

Nel pomeriggio di lunedì 18 ottobre i vigili del fuoco sono intervenuti in via Preula a San Martino di Lupari per recuperare una cavalla caduta in un canale di scolo insieme alla sua giovane conduttrice, rimasta ferita a un piede.

I fatti

I pompieri, arrivati da Cittadella e da Padova con l’autogru, hanno imbragato la cavalla di 24 anni, issandola per poi depositarla su un prato. L’animale, rimasto ferito a una zampa posteriore, è stato preso in cura da un veterinario. La giovane amazzone, rimasta ferita, è ricorsa autonomamente alle cure ospedaliere. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa due ore.