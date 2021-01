"Camilla", baia scura di 17 anni, resta incastrata con la testa nel fango: i pompieri la salvano

L'intervento dei vigili del fuoco si è svolto sabato mattina a Limena in un box all'interno di un'azienda agricola di via Braghetta. L'animale è stato assistito da un veterinario

Sabato mattina i vigili del fuoco sono stati impegnati in un salvataggio "particolare" dopo che una famiglia di allevatori aveva segnalato che il loro baio scuro di 17 anni, Camilla, era rimasta impigliata all'interno del box dove aveva trascorso la notte. La cavalla è scivolata nel fango e non riusciva più a rialzarsi.

L'intervento

I pompieri arrivati da Padova hanno imbragato l'animale, riuscendo a portarla fuori dal box in legno con una macchina operatrice, aiutandola a rimettersi in piedi. Sul posto è intervenuto anche un veterinario che ha seguito tutte le operazioni e che ha prestato le dovute cure a Camilla, apparsa frastornata ma tutto sommato in buono stato di salute. Le operazioni di salvataggio sono durate circa un'ora.