Cade nella canaletta a ridosso delle mura medievali: donna rischia di annegare

Ha rischiato di affogare nella canaletta a ridosso delle mura medievali una donna che martedì mattina all'ora di pranzo è scivolata con la sua bicicletta.

L'intervento

Poco dopo mezzogiorno i vigili del fuoco sono intervenuti a ridosso delle mura di Montagnana nei pressi di Via Matteotti per soccorrere una persona caduta nella canaletta di scolo e rimasta bloccata dal fango. I pompieri arrivati da Este hanno liberato ed estratto la signora, finita nel fossato dopo aver perso l'equilibrio mentre stava andando in bicicletta e sprofondata nella melma. La vittima, illesa, è stata assistita dal personale sanitario del Suem accorso sul posto. Fortunatamente non ha avuto bisogno del ricovero in ospedale e dopo essersi ripresa è tornata a casa.

