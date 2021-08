Malore durante l'escursione: elitrasportata in ospedale una 27enne padovana

Poco prima delle 13 la Centrale del Suem 118 è stata allertata da alcune persone che, da Forcella Moschesin (Valle Agordina) avevano sentito dei richiami, senza riuscire a indicarne la provenienza, e pensavano si trattasse di richieste di aiuto.

I fatti

Dopo aver imbarcato un tecnico del Soccorso alpino di Agordo dal Rifugio Carestiato per guidare l'equipaggio lungo la sentieristica e le pareti del Castello di Moschesin, l'elicottero ha effettuato un sorvolo su tutti i sentieri, verificando anche le vie alpinistiche. In parete, una cordata di tre scalatori si stava calando con le doppie e ha subito avvertito di non avere bisogno. Non trovando persone in difficoltà, l'eliambulanza è rientrata. Atterrato da poco in base, l'equipaggio è salito di nuovo a bordo, quando è stato l'escursionista stesso che aveva lanciato le grida a chiamare il 118, per la compagna, colta da spossatezza e svenimenti. I due erano all'interno del bosco, avevano visto l'elicottero, ma non pensavano fosse lì per loro. Risaliti alle coordinate del punto, l'elicottero è volato nuovamente in direzione di Forcella Moschesin e, sopra Casera della Roa, ha individuato dove far sbarcare in hovering equipe medica e tecnico di elisoccorso, anche grazie alle indicazioni di uno dei tre alpinisti - che dopo essere scesi si erano imbattuti nella coppia - uscito dal bosco sul ghiaione per farsi vedere. I soccorritori si sono presi cura di C.M., 27 anni di Vigodarzere, visibilmente disidratata. La ragazza è stata poi recuperata con un verricello di 20 metri e trasportata all'ospedale di Agordo.