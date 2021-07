Ruzzola dal sentiero procurandosi un profondo taglia alla gamba: recuperata con l'elisoccorso

Decisamente difficoltoso, ma andato a buon fine: salvataggio in quota per un'escursionista padovana.

I fatti

È successo nella tarda mattinata di domenica 25 luglio: intorno alle 13.15 il soccorso alpino di Recoaro - Valdagno è stato attivato dalla centrale del 118 dopo che un'escursionista 31enne di Camposampiero, mentre stava salendo con il compagno sul sentiero numero 113 "Dell'omo e la dona" che porta al Monte Plische, una volta giunta quasi in cima è scivolata per alcuni metri, procurandosi un profondo taglio alla gamba. Poiché per le nubi basse non era possibile l'intervento dell'eliambulanza, otto soccorritori sono partiti a piedi a scaglioni per raggiungere l'infortunata. Quando la prima squadra si trovava a poca distanza dalla donna un'apertura di una decina di minuti ha permesso l'avvicinamento dell'elicottero di Verona emergenza, che ha imbarcato in hovering la ragazza a 1.700 metri di quota ed è volato all'ospedale di Vicenza. I soccorritori hanno quindi raggiunto il compagno e lo hanno riaccompagnato alla macchina.