Si rompe il femore durante l’escursione sui Colli Euganei: il salvataggio al buio del soccorso alpino

Difficoltoso salvataggio nel tardo pomeriggio di domenica 13 marzo per il soccorso alpino di Padova sui Colli Euganei.

I fatti

L’intervento è stato compiuto nelle vicinanze dei ruderi del monastero degli Olivetani, sul Monte Venda, dove un 64enne di Martellago (Venezia) cadendo ha riportato la frattura del femore. Sul posto si è subito recato l’elicottero del soccorso alpino di Padova, che ha sbarcato l'équipe medica per prestare le prime cure all'escursionista, mentre dieci soccorritori si sono portati sul posto (in 40 minuti a piedi) per poi trasportare l'uomo assicurando la barella con le corde nei tratti più ripidi. Arrivati alla strada, il 64enne è stato trasferito sull'ambulanza partita in direzione dell'ospedale di Padova.