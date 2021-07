Cade nel Piovego e si aggrappa a una briccola: 68enne salvato in extremis dai vigili del fuoco

I pompieri sono intervenuti sotto il ponte dei Graissi a Padova per trarre in salvo l'uomo, caduto in acqua nel canale Piovego all’altezza della chiesa di San Gregori

In extremis: i vigili del fuoco hanno salvato un 68enne caduto nel canale Piovego.

Salvataggio

È successo nella mattinata di venerdì 30 luglio: intorno alle ore 8.30 i pompieri sono intervenuti sotto il ponte dei Graissi a Padova per trarre in salvo l'uomo, caduto in acqua nel canale Piovego all’altezza della chiesa di San Gregorio. I vigili del fuoco sono entrati in acqua recuperando il 68enne, che si trovava aggrappato a una briccola. L’uomo è stato recuperato, adagiato su una barella spinale e portato in strada dove è stato affidato alle prime cure dei sanitari della croce rossa per poi essere trasferito in ospedale