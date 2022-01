Tenta di farla finita sulle rotaie dei treni merci, salvato dalla polizia

L’auto è rimasta incastrata per metà su una rotaia nella zona di scarico dei treni merci. L’uomo non voleva uscire dall’abitacolo ma i poliziotti lo hanno convinto, salvandolo.

Il fatto

Sabato 22 gennaio una donna ha chiamato il 113. Un suo conoscente di 35 anni voleva farla finita. Una volta ricevute le indicazioni, una volante è partita verso la zona industriale, lungo la linea ferroviaria. Nel giro di pochi minuti ecco l’auto, incastrata a metà su una rotaia usata per il carico e lo scarico dei treni merci. A bordo c’era il 35enne. Non voleva uscire. Con l’aiuto del personale di Trenitalia, la polizia ha spostato la macchina e l’ha portata al di fuori dell’area ferroviaria. Troppe preoccupazioni, ha raccontato l’uomo agli agenti che hanno cercato di rassicurarlo. Gli hanno parlato per tranquillizzarlo e poi lo hanno affidato alle cure del 118.

Numeri utili

Ricordiamo che sono attivi alcuni numeri di telefono per ricevere supporto psicologico: Telefono Amico 02 2327 2327; Telefono Azzurro 19696; Progetto InOltre 800 334343; De Leo Fund 800 168678.