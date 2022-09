Venerdì l'ultimo saluto ad Erika Fantinato dopo il tragico investimento

Si celebrano venerdì 16 settembre alle 10,30 nella parrocchia San Bonaventura di Cadoneghe i funerali di Erika Fantinato, la donna di 54 anni che mentre stava facendo jogging lo scorso 7 settembre alle 6,30 del mattino lungo via Brenta a Cavino di San Giorgio delle Pertiche, è stata investita da un furgone Citroen Jumpy condotto da un trentaquattrenne S.C.B. romeno di Curtarolo.

I fatti

Un impatto devastante che ha catapultato la mamma di tre figli nel fossato che scorre lungo la carreggiata. Quando i soccorritori sono arrivati in via Brenta non hanno potuto far altro che constatarne l'avvenuto decesso a causa delle gravi lesioni riportate nell'impatto. L'hanno trovata riversa sul letto del fossato con il volto rivolto verso l'acqua.

L'autopsia

Le prime risultanze legate all'autopsia effettuata dal medico legale Rossella Snenghi sul corpo della donna, riferirebbero che la vittima sia stata attinta ed investita completamente da tergo, come hanno sempre sostenuto i familiari e non di lato. Questi elementi confuterebbero quanto dichiarato dal conducente del veicolo che aveva parlato nell'immediatezza dei fatti di un improvviso scarto verso sinstra del pedone per attraversare la strada.

Ricostruzione cinematica del sinistro

Per chiarire ulteriormente a quale velocità transitasse il furgone, il pubblico ministero Emma Ferrero ha ritenuto opportuno ordinare anche un ulteriore accertamento tecnico non ripetibile finalizzato alla ricostruzione cinematica del sinistro. L'incarico è stato conferito al perito industriale Gianfranco Pellizzaro. Alle operazioni peritali parteciperà anche l’ing. Pierluigi Zamuner come consulente tecnico di parte messo a disposizione da Studio3a-Valore S.p.A., società specializzata a livello nazionale nel risarcimento danni e nella tutela dei diritti dei cittadini.