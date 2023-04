Numeri da record all'inagurazione dell'Aperishow: in 13mila al via

E' cominciata ieri sera 21 aprile l'attesa kermesse Aperishow 2023 ad Arsego di San Giorgio delle Pertiche. All’evento hanno partecipato più di 13mila persone che hanno affollato l’Area Campo Fiera in cui, per l’avvenimento, sono stati allestiti 8 punti di somministrazione di bevande, 12 food truck ed un Luna Park con diverse attrazioni per bambini e ragazzi.

Tutto sotto controllo

La serata si è svolta senza registrare particolari criticità, neanche durante le fasi di afflusso delle migliaia di persone arrivate per prendervi parte, anche grazie alla attenta organizzazione predisposta ed ai controlli attuati dai competenti uffici della Questura di Padova (Squadra Mobile, Squadra Amministrativa ed Unità cinofila), unitamente a personale dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e della Polizia Locale. Poco dopo la mezzanotte, al termine di un’animata discussione avvenuta all’interno dell’area dell’evento, un cittadino albanese ha colpito con un pugno un ventenne originario della zona. Entrambi sono stati prontamente identificati ed allontanati dal personale in servizio di ordine pubblico presente sul posto. Due le segnalazioni pervenute di furti con strappo di collanine. L’Unità cinofila, nelle vicinanze di un gruppo sospetto di persone, ha rinvenuto un paio di dosi di hashish. La Polizia Stradale ha proceduto, in occasione della serata, al controllo di 25 veicoli e 54 persone senza riscontrare irregolarità.