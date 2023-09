Cliente del bar massacrato di botte dopo aver fatto pipì contro un'auto in sosta

Doveva essere una serata di festa e allegria per una famiglia italo colombiana, ma ha rischiato di trasformarsi in tragedia. Nella notte tra venerdì e sabato 2 settembre un ragazzo di 28 anni, magazziniere residente a Cadoneghe, è finito in ospedale in coma farmacologico dopo aver ricevuto una raffica di pugni nel piazzale del disco bar Tropicana di via Desman a San Giorgio delle Pertiche. I medici che fin da subito l'hanno preso in cura stanno facendo di tutto per salvarlo. La prognosi è riservata.

Cosa è successo

Secondo la ricostruzione di alcuni familiari della vittima, come riporta Il Gazzettino di Padova, la serata di festa stava andando avanti senza alcun intoppo. Certo, al tavolo dove si trovavano sono passati fiumi di alcol. C'era infatti da festeggiare un componente del gruppo che dopo tanti sacrifici era riuscito ad acquistare casa. Ad un tratto il dramma. Il ventottenne, ubriaco, è uscito dal locale per fare pipì. Ha scelto come luogo dove espletare i propri bisogni fisiologici un'auto parcheggiata nel piazzale. Evidentemente la scena è stata vista da uno dei gestori del locale, luogo frequentatissimo e molto apprezzato dai giovani. La reazione sarebbe stata spropositata. Uno dei gestori ha affrontato il ventottenne e, secondo i testimoni, gli ha rifilato una scarica di pugni fino a farlo svenire.

L'allarme

Vista la situazione disperata sono subito stati allertati i numeri d'emergenza. Al Tropicana sono arrivati i carabinieri della Compagnia di Cittadella e i sanitari del Suem 118. Il ferito è stato stabilizzato e in un secondo momento trasportato in ospedale. Le sue condizioni sono definite critiche, è in pericolo di vita. I militari dell'Arma hanno provveduto ad identificare tutti i presenti e hanno raccolto le singole testimonianze per avere un quadro preciso dell'accaduto. In aiuto degli investigatori potrebbero intervenire anche le immagini della videosorveglianza. Da quanto si è appreso prima del grave episodio di violenza non vi erano stati problemi di sorta tra il cliente e uno dei gestori. Al vaglio degli inquirenti ora c'è la posizione dell'aggressore. Tutto, per ovvi motivi, dipenderà anche dallo sviluppo del quadro clinico del ragazzo, ma è fuori di dubbio che la situazione rischia di diventare complicata con la giustizia.