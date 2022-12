Provoca un incidente e fugge: era senza patente

Mancata precedenza, guida senza patente e fuga in caso di incidente: queste le accuse mosse dalla Polizia locale della Federazione al responsabile di un incidente stradale avvenuto il 12 dicembre nel centro di Arsego di San Giorgio delle Pertiche poco dopo mezzogiorno, all'intersezione tra via Roma e via Prà della Fiera.

Le indagini

Partendo dalla testimonianza di un automobilista di passaggio, dalle riprese delle telecamere della zona e del sistema informatizzato della gestione dei flussi veicolari, gli agenti della Polizia locale hanno svolto un paziente lavoro investigativo: incrociando tutti i dettagli e gli elementi di prova raccolti sul luogo del sinistro, nell’arco di pochi giorni hanno ricostruito l’intera dinamica dei fatti e identificato il responsabile. Il protagonista è un trentasettenne marocchino residente a Padova che, alla guida di una vecchia Volkswagen Golf, ha saltato uno stop andando ad urtare una Lancia Y condotta da una donna del posto. Per fortuna l'urto è stato lieve e non ci sono stati feriti. Un passeggero della Golf è sceso per constatare i danni, ma poi è risalito di corsa sull'auto che si è allontanata accelerando. Alcuni passanti che si sono avvicinati dopo aver sentito l'urto, sono riusciti a descrivere agli agenti del pronto intervento della Polizia locale il modello dell'auto e parte della targa.

Identificato il pirata

Nei giorni successivi l'attività di indagine ha permesso così di risalire al proprietario del mezzo, un signore residente a Curtarolo. Quando gli uomini del comandante Antonio Paolocci si sono presentati a casa sua, l'uomo ha detto di avere prestato la sua vecchia Golf a un suo amico marocchino qualche settimana prima, fornendone il nome e il numero di cellulare. Contattato al telefono, il trentasettenne ha ammesso le sue responsabilità, dichiarando di non essersi fermato perché secondo lui non c'erano danni ai veicoli. Il conducente è stata quindi invitato a presentarsi presso gli uffici del Comando di Camposampiero per portare i documenti del veicolo e l'assicurazione, ma non si è mai presentato rendendosi irreperibile.

Cosa rischia

Si è scoperto così interrogando la banca dati della Motorizzazione Civile che lo straniero è sprovvisto di patente di guida poiché mai conseguita. Inoltre a suo carico sono emersi numerosi precedenti penali per reati come truffa e furto e l'uomo era da poco stato scarcerato. Il proprietario dell'auto dopo alcuni giorni ha contattato la Polizia locale dicendo di essersi ritrovato la sua Volkswagen Golf parcheggiata sotto casa, ma del marocchino non aveva nessuna notizia. Ora il trentasettenne rischia diverse sanzioni per la mancata precedenza, guida senza patente e fuga in caso di sinistro stradale. Il codice della Strada prevede infatti che anche in caso di incidenti con lievi danni in ogni caso i conducenti devono fornire le proprie generalità nonché le altre informazioni utili, anche ai fini risarcitori, alle persone danneggiate e alle forze dell'ordine.