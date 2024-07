Autotrasportatore in fin di vita dopo la caduta dal cassone del mezzo

Lotta tra la vita e la morte in un letto d'ospedale della Terapia intensiva di Padova un uomo di 55 anni rimasto vittima ieri 19 luglio di un grave infortunio sul lavoro. Secondo una prima ricostruzione effettuata dai carabinieri e dal personale dello Spisal, l'uomo originario del Salento, ma residente proprio a San Giorgio delle Pertiche, è arrivato nel parcheggio dell'azienda Zorzi Salotti al volante del suo camion. Il 55enne è conosciuto come un autotrasportatore esperto. Le manovre fatte ieri in azienda le avrà ripetute migliaia di volte durante le operazioni di scarico merce. Venerdì, tuttavia, qualcosa non è andato per il verso giusto.

La cronaca

L'autotrasportatore mentre scaricava in azienda del materiale sarebbe scivolato dal cassone del mezzo pesante andando a sbattere violentemente sull'asfalto con la testa. Alcuni testimoni, rendendosi conto della gravità della situazione, hanno prontamente allertato i numeri d'emergenza. In azienda sono arrivati i sanitari del Suem 118 che dopo aver stabilizzato il ferito l'hanno trasportato in ospedale a Camposampiero. Visto il quadro clinico compromesso, in un secondo momento si è deciso di ricoverare il 55enne al nosocomio di Padova. E' al momento in prognosi riservata, saranno decisive le prossime ore per conoscerne le possibilità e le eventuali tempistiche di recupero.