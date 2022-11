Investe un ciclista e fugge: rintracciato e denunciato il "pirata" della strada

Incastrato un "pirata" della strada che il 21 ottobre scorso in via Signoria a San Giorgio delle Pertiche al volante della sua auto ha investito un ciclista facendolo rovinare a terra. Nell'occasione il conducente invece di fermarsi, si è dileguato facendo perdere le proprie tracce.

I fatti

I carabinieri al termine dell'attività di indagine, ieri 2 novembre, hanno identificato il presunto investitore. Si tratta di un ragazzo di 20 anni residente a Camposampiero. L'indagato è stato denunciato per omissione di soccorso. Dalla ricostruzione, l'automobilista dopo l'impatto, ha rallentato la sua marcia, ma in un secondo momento è fuggito senza soccorrere il ferito. Il ciclista, un uomo di 53 anni residente a Curtarolo, è stato trasportato in ospedale non in pericolo di vita.

Le indagini

I militari intervenuti sul luogo dell'incidente nell'immediatezza hanno rinvenuto a terra la calotta di uno specchietto retrovisore di una Volkswagen. Successivamente, grazie alla lettura dei varchi elettronici della videosorveglianza e alle dichiarazioni di alcuni testimoni, sono risaliti al modello dell'auto, alla targa e alla persona che si trovava al volante. Il sospettato è stato così convocato in caserma. In un primo momento ha negato ogni responsabilità, ma, una volta messo alle strette, ha riferito di essere stato lui alla guida della Volkswagen. Ha così accompagnato i carabinieri a recuperare il mezzo "pirata", che subito dopo lo schianto aveva nascosto nel capannone di un conoscente. Il veicolo, sul quale il ventenne aveva sistemato una maglia a copertura dello specchietto danneggiato, è stato sequestrato, mentre per il ventenne è scattato il ritiro della patente di guida.