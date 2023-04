Rapinata dell'incasso dell'Aperishow, i banditi l'hanno aggredita sotto casa

Brutto epilogo alla serata inaugurale della kermesse Aperishow 2023 in corso di svolgimento ad Arsego di San Giorgio delle Pertiche che sta catalizzando l'attenzione di migliaia di spettatori, appassionati di musica e spettacolo. Una donna nella notte tra il 22 e il 23 aprile è stata rapinata dell'incasso della serata mentre stava facendo rientro alla sua casa a Piazzola sul Brenta. Durante lo svolgimento del festival, nonostante oltre 12mila persone presenti, le forze dell'ordine hanno monitorato l'area senza particolari problemi, ma banditi professionisti avrebbero preso di mira una delle operatrici senza mai perderla di vista, pronti ad entrare in azione al momento opportuno.

Cosa è successo

Secondo una prima ricostruzione effettuata dai carabinieri del comando provinciale la vittima è stata aggredita e rapinata non appena ha varcato il cancello della propria abitazione. Sarebbe stata seguita dai banditi. La donna, responsabile dell'incasso raccolto nel corso della giornata durante la kermesse, 12mila euro in tutto, non appena entrata nella sua proprietà è stata bloccata da sconosciuti travisati che l'hanno spintonata e le hanno strappato la borsa con dentro il contante. Poi i malviventi sono fuggiti in auto nell'oscurità facendo perdere le proprie tracce. L'assalto è avvenuto qualche minuto prima delle 3. Nonostante lo choc, la donna non ha necessitato delle cure del pronto soccorso. Non è dato sapere in quanti abbiano colpito, l'ipotesi più accreditata è che la rapina sia stata messa a segno fisicamente da due delinquenti, con un terzo in auto pronto a favorire la fuga dei complici. Le forze di polizia sono ora concentrate per catturare quanto prima i responsabili. Non è dato sapere se i malviventi fossero o meno armati.