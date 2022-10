Auto sfonda la sbarra del passaggio a livello e fugge: nessun ferito ma traffico in tilt

Ha calcolato male le distanze e si è schiantata contro la sbarra del passaggio a livello. E' successo oggi, 3 ottobre a San Giorgio delle Pertiche nell'alta padovana attorno alle 8 del mattino. L'incidente, che per pura fatalità non ha provocato feriti ha invece creato seri disagi alla viabilità. Chi era alla guida del mezzo ha pensato bene di fuggire. Ora, se individuato rischia una denuncia per danneggiamento.

Problemi

I primi ad essere penalizzati dall'incidente sono stati i passeggeri di un Regionale che stava transitando in direzione Padova che è stato fatto fermare in attesa che fosse ripristinato il passaggio a livello danneggiato. A scopo precauzionale i pendolari sono stati fatti scendere e si sono verificati inevitabili momenti di nervosismo. Anche sul fronte della viabilità stradale non sono mancate lunghe code che hanno rovinato il lunedì mattina di tutti coloro che si stavano recando al lavoro o ad accompagnare i figli a scuola. Della vicenda è al corrente il sindaco Daniele Canella.

L'ennesimo episodio

Non è la prima volta che il passaggio a livello di San Giorgio delle Pertiche crea disagi alla viabilità cittadina. Anche nel recente passato si sono verificati episodi analoghi. Per tutta la durata dell'intervento che si è protratto fino alle 11 gli agenti della Polizia locale della Federazione del Camposampierese sono rimasti in zona per monitorare la situazione. La persona che ha sfondato la barriera avrebbe riferito di aver calcolato male le distanze e di essere convinta di poter passare, ma evidentemente qualcosa non è andato per il verso giusto.