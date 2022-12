Operaio di 49 anni muore a seguito di un grave incidente stradale

Dopo qualche ora di speranza e di agonia il cuore di Costica Mihai romeno di 49 anni ha smesso di battere. Troppo gravi le lesioni riportate lunedì sera 12 dicembre attorno alle 18 in un incidente avvenuto a Rubano nel tratto di territorio tra il centro commerciale Le Brentelle e la frazione di Ponterotto.

Chi era

La vittima era residente nella frazione di Arsego di San Giorgio delle Pertiche e lavorava all'impresa edile Mengato di Camposampiero, ma al momento faceva il saldatore in uno stabilimento di Selvazzano sempre legato alla ditta Mengato. I suoi colleghi di lavoro lo ricordano come un professionista assoluto, una persona che non era mai stanca, che amava ciò che faceva e che nei sei anni di permanenza alla Mengato era riuscito con la sua semplicità e il suo sorriso a conquistare il cuore di tutti.

Lo schianto

Dopo aver terminato il turno di lavoro il quarantanovenne stava tornando in scooter a San Giorgio delle Pertiche dove vive con la moglie Mariana. Ora straziati dal dolore vivono anche i suoi due figli. All'improvviso l'impatto con un auto e la caduta rovinosa sull'asfalto. I soccorsi sono stati tempestivi e una volta trasferito in ospedale l'operaio è stato seguito in tutte le maniere con l'obiettivo di salvarlo, ma alla fine anche i sanitari si sono dovuti arrendere. I rilievi dell'incidente sono stati effettuati dai carabinieri della Compagnia di Padova. La salma di Costica Mihai verrà trasportata in Romania come da volontà dei familiari.