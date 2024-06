Tragedia nell'Alta: scivola nel canale e muore annegato

Un uomo di 70 anni, M.C. con problematiche fisiche pregresse ieri 31 maggio, passeggiando vicino a casa in via Sant'Antonio a San Giorgio in Bosco, si è sentito male ed è scivolato in un canale che scorre lungo la carreggiata. Non è stato in grado di chiedere aiuto e le sue condizioni precarie non gli hanno dato scampo. E' stato ritrovato privo di vita, i sanitari del Suem 118 accorsi sul luogo della disgrazia insieme ai vigili del fuoco non hanno potuto far altro che constatarne l'avvenuto decesso.

Salma ai familiari

In via Sant'Antonio sono intervenuti oltre ai pompieri e il Suem 118 anche i carabinieri della Compagnia di Cittadella. Sul corpo del settantenne non sono stati rinvenuti segni riconducibili ad una morte violenta. Di quanto accaduto è stato messo al corrente il pubblico ministero di turno. La salma del settantenne è stata pietosamente composta e trasportata all'istituto di medicina legale di Cittadella dove è stata messa a disposizione dei familiari per organizzare le esequie. La vittima era persona nota a San Giorgio in Bosco, seguita costantemente dai servizi sociali comunali. Durante le operazioni di recupero della salma, l'area è stata transennata per consentire agli operatori di muoversi in tutta sicurezza e tenere a debita distanza passanti e residenti.