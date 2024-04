Invita l'anziano a fare l'amore, ma l'obiettivo è la collana d'oro

Ennesimo furto con destrezza nell'alta padovana. Come riporta "Il Mattino di Padova" un uomo di 84 anni venerdì 19 aprile stava passeggiando lungo via Sega a San Giorgio in Bosco quando è stato avvicinato da una giovane donna. Dall'apparente età di 35 anni la sconosciuta avrebbe chiesto alla vittima che ore fossero, poi ha cominciato a fargli complimenti. All'anziano, dopo averne conquistato la fiducia, gli ha detto di essere una badante. Con grande furbizia la malvivente ha cominciato ad adularlo, a fargli complimenti con il fermo proposito di distrarlo.

Il furto

Addirittura la donna sarebbe arrivata a chiedere all'anziano di appartarsi per fare l'amore. L'ormai collaudata tecnica del "furto con abbraccio" è andata avanti quasi cinque minuti durante i quali l'uomo ha cercato più di una volta di allontanare la sconosciuta, ma senza riuscirvi. Alla fine la ladra è riuscita a mettergli le mani al collo e con precisione chirurgica gli ha sfilato la collana d'oro con il crocefisso. Una volta paga del bottino arraffato la donna ha salutato frettolosamente l'anziano e si è dileguata. Da quanto si è appreso è salita sull'auto di un complice e poi è uscita dalla visuale. Soltanto dopo qualche ora la vittima si è accorta di non avere più il prezioso al collo e non ha potuto far altro che formalizzare denuncia alle forze dell'ordine. Bottino del furto attorno ai 2mila euro. Le forze di polizia anche attraverso le immagini della videosorveglianza comunale stanno cercando di recuperare elementi utili allo sviluppo delle indagini e alla cattura della donna. E' chiaro infatti che quest'ultima potrebbe tornare a colpire a stretto giro.