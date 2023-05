Fiamme nella taverna: gravi danni alla villetta

Incendio ieri mattina, 4 maggio, attorno alle 11 in via Lungo Brenta a San Giorgio in Bosco. Il rogo si è sprigionato in un seminterrato di un'abitazione. Dai primi riscontri non risultano persone ferite o che comunque hanno necessitato delle cure del pronto soccorso. I Vigili del fuoco sono arrivati sul luogo della segnalazione da Cittadella e da Padova con un'autopompa, un'autobotte, il carro bombolare e 9 operatori. Non senza fatico l'incendio è stato domato. Di fatto ha interessato la zona della taverna, causando gravi danni al soffitto, all’impianto elettrico, oltre a danni da fumo.

Conseguenze

Dopo un sopralluogo accurato i vigili del fuoco che hanno effettuato i rilievi hanno inibito l’utilizzo del piano interrato e due camere del piano sovrastante. Le cause dell’incendio sono al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco. Tra le ipotesi più accreditate vi è l'improvviso corto circuito all'impianto elettrico. Sul posto anche gli agenti della Polizia locale che hanno contribuito a tenere a debita distanza tutti coloro che si sono avvicinati alla zona dell'incendio per sincerarsi di cosa fosse accaduto. Le operazioni dei vigili del fuoco di messa in sicurezza dell’abitazione sono terminate alle 16:30 di giovedì. Se le fiamme si fossero materializzate nel cuore della notte il bilancio del rogo poteva avere conseguenze ancora più gravi.